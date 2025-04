Corsi: "Non volevo mancare rispetto a tifosi Empoli"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, in una nota, è tornato sulle sue critiche ai tifosi della squadra toscana per i fischi dopo lo 0-0 casalingo dell'ultimo turno di serie A nel match salvezza con il Cagliari. "Ci tenevo a fare una precisazione dopo le parole nel dopo gara di ieri. Ho parlato a mente calda, al termine di una gara importante per la nostra stagione dove purtroppo un'altra buona prestazione non ha portato a quella vittoria che tutti noi, come i nostri tifosi, volevamo portare a casa", ha spiegato Corsi, affermando che non era sua intenzione "mancare di rispetto a nessuno, il mio intervento era esclusivamente mirato a difendere un gruppo di ragazzi che fin dal primo giorno sta dando il massimo e fino all'ultimo farà di tutto per raggiungere l'obiettivo. Per questo motivo ero dispiaciuto per i fischi arrivati a fine gara, per quanto sia legittimo che il tifoso esprima il proprio pensiero".