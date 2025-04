Corsi contro i fischi a Empoli: "La squadra va applaudita"

Al termine della partita pareggiata dall'Empoli in casa col Cagliari è intervenuto il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, colpito dai fischi dei tifosi indirizzati alla formazione di D'Aversa. "Sono dispiaciuto perché la squadra è stata fischiata ed è una cosa anomala per Empoli. Non c'è un giocatore che abbia demeritato, sono amareggiato perché credo che l'ambiente di Empoli debba accompagnare questi ragazzi. Sono quindici anni che facciano A e B e mi piacerebbe che vedessero le squadre di provincia che ci sono qui intorno - si sfoga a fine gara - . Se abbiamo smarrito l'equilibrio, mi piacerebbe trovare qualcuno e di persona vorrei parlarci. L'Empoli è in lotta fino alla fine, mi aspetto il recupero di qualche giocatore e credo che abbiamo gli strumenti per vincerne qualcuna", le parole del numero uno azzurro. "In questo momento bisognerebbe battere le mani lo stesso alla squadra - aggiunge Corsi -. Noi non siamo in grado di fare certi investimenti, ma secondo me alla fine ce la possiamo fare lo stesso a raggiungere la salvezza. Poi se qualcuno pensa che si possa vincere la Coppa credo che debba cambiare squadra. Abbiamo fatto giocare tanti giovani, alcuni anche esplosi senza che ce la aspettassimo. A noi ci vedono come un modello e il modello si difende incoraggiando i ragazzi e mantenendo equilibrio e calma".