Corriere dello Sport: Andrea Agnelli riprende la Juve? I dettagli

Il Corriere dello Sport riprende alcuni rumors (al momento non smentiti ufficialmente da Exor, che possiede il 65,4% della Juve) che si sono inseguiti nelle ultime ore e che vogliono Andrea Agnelli riprendere lo scettro della Juventus non solo come presidente, bensì come proprietario, acquistando il club dal cugino John Elkann. L'operazione non sarebbe semplice perché la Juve, in Borsa, vale 1,15 miliardi di euro ed è difficile che il solo Agnelli possa affrontare da solo un impegno simile, ecco perché potrebbe aver lavorato negli ultimi mesi a formare un gruppo di investitori per acquisire il club bianconero. Bisogna però ricordare che chiunque acquisti almeno il 30% di una società quotata in Borsa deve lanciare un'offerta pubblica di acquisto per tutelare gli azionisti di minoranza. C'è un'altra strada: la Juventus potrebbe essere controllata anche senza superare il 30% se Exor (restando come "socio amico") mantenesse una quota: il rischio, però, è che Consob ravvisi un concerto tra i principali azionisti e obblighi l'acquirente a lanciare un'Opa totalitaria che comporterebbe un esborso ben superiore.