Coronavirus, in Portogallo CR7 converte i suoi hotel in ospedali

CORONAVIRUS

Nella lotta contro il coronavirus scende in campo anche Cristiano Ronaldo. E lo fa con un gesto importante per aiutare la Sanità portoghese ad affrontare l'emergenza. Secondo quanto riporta Marca, CR7 avrebbe deciso di convertire i suoi hotel in ospedali. Le strutture potranno essere utilizzate in maniera completamente gratuita dai malati di Covid-19. Medici, infermieri e personale verranno infatti pagati da Ronaldo. Coronavirus: ecco i "CR7 Hospital" ufficio-stampa

Ronaldo mette a disposizione dell'emergenza coronavirus il Pestana CR7 Lisboa e il Pestana CR7 Funchal





Calcio Cristiano Ronaldo: "Prudenza e attenzione. Un pensiero a chi soffre, lotta e combatte il virus" Da Madeira, dove è subito volato dopo la gara contro l'Inter, anche CR7 dà il suo contributo alla dura battaglia contro il coronavirus. Un contributo preziosissimo e concreto per aiutare il suo "popolo" in un momento molto difficile e supportare la sanità portoghese con strutture e fondi. Con gli ospedali al collasso, infatti, ogni aiuto per aumentare i posti letto e le cure ai malati può essere cruciale per salvare delle vite e accelerare la lotta contro il contagio.

