Coronavirus: calciatore della Pianese guarito

Primo caso di guarigione completa dal coronavirus in Toscana: si tratta di un calciatore 23enne della Pianese, squadra di serie C di Piancastagnaio (Siena). Il giocatore è stato sottoposto a due tamponi faringei, risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro come previsto dal decreto ministeriale. A dare la notizia il governatore Enrico Rossi. Due invece le persone 'clinicamente guarite' in Toscana. "L'Asl sud est e l'Azienda ospedaliero universitaria di Siena mi hanno comunicato la completa negativizzazione del calciatore di 23 anni della Pianese", spiega Rossi: per il giovane "c'è la completa guarigione, non solo dal punto di vista clinico, perche' da giorni non aveva piu' sintomi, ma anche anche dal punto di vista virale: è stato sottoposto a un doppio tampone, risultato negativo". Sono "clinicamente guariti - aggiunge - lo studente norvegese di 24 anni trovato positivo a Firenze e di una giovane donna di 32 anni di Bagno a Ripoli, nella Asl centro". Rossi ha ringraziato il personale sanitario "per il lavoro competente e infaticabile che ha reso possibile raggiungere, in breve tempo, questo importante risultato".