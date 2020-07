Coronavirus, altri casi positivi allo Zurigo: squadra in quarantena

SUPER LEAGUE A RISCHIO

Allarme Coronavirus in Super League. La positività al Covid-19 di Mirlind Kryeziu non è infatti un caso isolato. I controlli effettuati dallo Zurigo hanno evidenziato altri contagi tra i giocatori. Il club al momento non ha specificato il numero di calciatori risultati positivi ai test, ma ha annunciato che "tutti i tesserati sono stati posti in isolamento domestico". Una situazione che mette a serio rischio il regolare svolgimento del campionato svizzero.

"Seguiamo le linee guida e le istruzioni del Dipartimento sanitario cantonale e adottiamo le misure necessarie". ha spiegato l'FC Zurigo, prima squadra europea in quarantena. Immediata e durissima la reazione del presidente del Sion. "Il campionato deve chiudere immediatamente", ha dichiarato Christian Constantin dopo il rinvio di Zurigo-Sion e Basilea-Zurigo. "Abbiamo messo la Coppa Svizzera ad agosto perché a livello medico non si poteva giocare ogni due giorni - ha aggiunto -. Come faremo a recuperare le partite visto che l'Uefa ha chiesto di chiudere i campionati entro il 3 agosto. Inoltre il Basilea gioca anche in Europa League...".