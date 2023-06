Cori contro la Juve, Politano e Napoli patteggiano: 5mila euro di ammenda ciascuno

Il Napoli e l'attaccante partenopeo Matteo Politano hanno entrambi patteggiato una multa pari a 5mila euro. La sanzione è arrivata dalla Figc dopo i cori anti-Juve intonati lo scorso 4 maggio, durante la 33esima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena si stava disputando un match decisivo per la conquista dello scudetto, che ha visto fronteggiarsi la squadra di Luciano Spalletti contro l'Udinese.

Il patteggiamento

L'accordo di patteggiamento raggiunto tra le parti è arrivato a poco meno di due mesi dal fatto contestato. Il giocatore in forza al Napoli, già in precedenza deferito per aver "intonato insieme ai propri tifosi festanti un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società Juventus FC", è stato sanzionato con un'ammenda pari a 5mila euro. Stessa misura inflitta anche al Napoli, colpevole di avere una "responsabilità oggettiva" nell'accaduto. Ecco il comunicato della Figc.