Coppie gol: Lukaku-Lautaro al top in Italia, seconda in Europa

CHE NUMERI

Gli interisti hanno segnato 30 gol in stagione, solo Lewandowski-Muller meglio nei top 5 campionati europei

La LuLa per l'Inter non è solo un acronimo ma una realtà ormai consolidata nei fatti, nei numeri e nell'extracampo ormai da quasi due stagioni. Con le tre reti firmate nel derby, Lukaku e Lautaro Martinez hanno raggiunto insieme i 30 gol stagionali, nessuno ha fatto meglio in Serie A mentre in Europa solo il Bayern Monaco del super Lewandowski (26 reti da solo) supera i due nerazzurri. Le migliori coppie gol in Europa: Lukaku-Lautaro seconda





















































Nella speciale classifica (che tiene conto dei due giocatori in rosa con più gol, non necessariamente una coppia gol a livello tattico), la LuLa tiene dietro attacchi come quelli di Paris Saint-Germain, Barcellona, Liverpool e Real Madrid. Da menzionare l'ottimo risultato dell'Atalanta che con Zapata e Muriel riesce ad entrare nella top ten dalla quale stanno fuori Juventus, Lazio e Milan più che altro perché non riescono ad abbinare un secondo giocatore prolifico allo stoccatore di punta (in ordine Cristiano Ronaldo, Immobile e Ibrahimovic).

Merito del lavoro svolto da Conte, che ha costruito il suo 3-5-2 addosso a Big Rom e al Toro rinunciando al trequartista di inizio stagione e contando sul doppio lavoro: il belga come punto di riferimento della squadra, l'argentino in costante movimento e pressing. I due poi si trovano alla perfezione, in campo ma anche fuori (sono vicini di casa) e sono uno dei segreti dell'ottimo momento nerazzurro, la base sulla quale costruire il sogno dello scudetto.