Segna sempre Lewandowski, Al Ahly k.o. e Bayern in finale

MONDIALE PER CLUB

Nella seconda semifinale del Mondiale per Club il Bayern Monaco supera 2-0 l’Al Ahly e si conquista come da pronostico la finalissima contro i messicani del Tigres. All’Ahmed bin Ali Stadium i bavaresi vanno in vantaggio al 17’ grazie al gol del solito Lewandowski e sfiorano più volte il raddoppio nel primo tempo. Nella ripresa gli egiziani danno il tutto per tutto in cerca del pari, ma a 5’ dalla fine il polacco incorna per il raddoppio

Come da pronostico, ma senza goleada. Il Bayern Monaco domina la seconda semifinale di questo Mondiale per Club e si assicura il posto all’atto finale, con trofeo in vista. I bavaresi partono infatti molto forte e calano alla distanza, chiudendo il match solamente negli ultimi minuti grazie a un arcigno Al Ahly. Già il primo quarto d’ora di gara è comprensibilmente un assedio e ogni occasione sui piedi del super bomber Lewandowski è più di un mezzo gol. Lo diventa del tutto quando, su un’azione prolungata, il polacco riceve palla all’altezza del dischetto e insacca di potenza nonostante un muro di giocatori dell’Al Ahly pronti a immolarsi per la causa. I bavaresi comunque non smettono mai di mettere sotto pressione la difesa egiziana, consapevoli che le occasioni non tarderanno ad arrivare. Gli idoli del popolo arabo fanno però di tutto per resistere stoicamente, con la determinazione di cercare il pari appena si apre uno spiraglio: il compito è assai arduo, ma il solo gol di svantaggio tiene vive le speranze degli sfavoriti.

Nella ripresa i campioni d’Africa mostrano il chiaro tentativo di uscire dal guscio, anche per affrontare i secondi 45 minuti con minor affanno rispetto ai primi. La seconda frazione vede così meno chiare occasioni sul fronte tedesco e con il passare dei minuti Flick capisce che un vantaggio striminzito è troppo rischioso al cospetto della voglia di eroismo dell’Al Ahly. L’allenatore del Bayern prova quindi a cambiare qualche interprete, ma la stanchezza del viaggio e dei tanti impegni svelano un pizzico di comprensibile stanchezza. Il fiatone non basta però certo a frenare l’immenso talento bavarese e a cinque minuti dalla fine Sané serve un cioccolatino a Lewandowski, che ringrazia per il cross e incorna per il raddoppio definitivo. Ai tedeschi rimane ora quindi un ultimo ostacolo verso il trofeo Fifa, ovvero i sorprendenti messicani del Tigres trascinati dall’infinito Gignac. Giovedì alle 19 è in programma la finale, mentre tre ore prima Al Ahly e Palmeiras si contenderanno il terzo posto.