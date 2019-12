Qatar, Coppa del Mondo per Club Fifa 2019 in esclusiva sul "20"

SI PARTE L'11 DICEMBRE

Sul “20”, il grande calcio internazionale non si ferma mai. Dopo le gare di Nations League e le qualificazioni a Euro 2020, arriva la Coppa del Mondo per Club FIFA 2019: tutti i match sono un’esclusiva della rete tematica free Mediaset diretta da Marco Costa. Si parte mercoledì 11 dicembre, alle ore 18.30, con la gara tra l’Al-Saad e l’Hienghène Sport, con telecronaca di Massimo Callegari.

Vedi anche coppa del mondo per club Coppa del Mondo per club FIFA 2019: partecipanti e regolamento Dall’11 al 21 dicembre, in Qatar, si svolge la 16esima edizione della competizione FIFA. La gara mette a confronto le sei vincitrici delle rispettive competizioni continentali, più la squadra campione nazionale del Paese ospitante. Sette le squadre partecipanti: il Liverpool (vincitore della Champions League 2018-2019), il Flamengo (campione della Coppa Libertadores 2019), l’Esperance Tunisi (vincitrice della Champions League Africana 2018-209), il Monterrey (vincitore Champions League CONCACAF), l’Hienghène Sport (vincitrice Champions League Oceania 2018-2019), l’Al-Hilal (campione della Champions League Asiatica 2019) e l’Al-Saad come rappresentante del Qatar.

Otto partite eleggeranno la squadra Campione del Mondo, con il Liverpool di Klopp e il Flamengo dell’ex attaccante nerazzurro Gabigol, considerate le favorite, in gara solo a partire dalle semifinali. Per trovare l’ultimo club italiano sul tetto del mondo è necessario tornare al dicembre 2010, quando a trionfare fu l’Inter.

La competizione è visibile anche in live streaming su “Sportmediaset.it” e sull’app “SportMediaset” (gratuita per tutti i sistemi operativi).