Mondiale per Club: rasoiata di El Shahat, sarà l’Al Ahly a sfidare il Bayern

MONDIALE PER CLUB

Nella seconda partita del Mondiale per Club in Qatar gli egiziani dell’Al Ahly fanno esultare i tanti tifosi presenti allo stadio superando per 0-1 i padroni di casa dell’Al Duhail. Decide al 30’ la rete di El Shahat, con i qatarioti che provano la rimonta nella ripresa senza però riuscire a sfondare. Domenica i campioni d’Africa sfideranno quindi il Bayern Monaco in semifinale per contendergli il pass per l’atto finale.

Tanto equilibrio, buone giocate e una chiara voglia di guadagnarsi il guanto di sfida contro i più forti di tutti: i campioni d’Europa. Con questo scenario va in scena a Doha la seconda partita del secondo turno di questa Coppa del Mondo per club Fifa, in uno degli stadi costruiti per il Mondiale del prossimo anno: l’Educational Stadium. In campo i campioni d’Africa e i campioni del Qatar, nazione ospitante, con i primi vittoriosi di misura dopo un match tiratissimo. Un primo tempo pimpante ma povero di occasioni cambia passo alla mezz’ora, quando i favoriti dell’Al Ahly passano in vantaggio. Il centrocampo dell’Al Duhail perde palla con un errore incomprensibile pochi metri fuori dall’area di rigore ed El Shahat è bravo a calciare sùbito in rete cogliendo impreparato il portiere dei qatarioti. Da questo momento il differente tasso tecnico degli egiziani comincia a pesare sempre più e un altro errore in fase di costruzione dei padroni di casa dà il via a una rapida ripartenza ospite: Bwalya segna a tu per tu, ma l’ex Juventus Benatia lo aveva messo in fuorigioco per pochi centimetri.

Dopo l’intervallo la squadra di Lamouchi sembra però rientrare in campo forte di un atteggiamento differente, meno timoroso di una squadra più forte in vantaggio di una sola rete. L’Al Duhail si rende pericoloso in un paio di occasioni, con gli egiziani che sfiorano però il raddoppio a un quarto d’ora dalla fine con un break di Dieng. Insomma, un discreto equilibrio nella seconda frazione che proprio in quanto bilanciato non porta a nessuna rete fino al triplice fischio. Grazie a questo risultato l’Al Ahly domenica coronerà quindi il proprio sogno di sfidare i campioni d’Europa del Bayern Monaco in semifinale, mentre ai campioni del Qatar rimane la finale per il quinto posto contro i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai.