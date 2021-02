Mondiale per club, Odissea Bayern: volo per il Qatar in ritardo di nove ore

LA DISAVVENTURA

Inizia male il Mondiale per club del Bayern Monaco, impegnato lunedì contro l'Al-Ahly. Il viaggio per portare i bavaresi campioni d'Europa a Doha da Berlino dopo la trasferta vittoriosa in Bundesliga ha avuto diversi intoppi burocratici che ne hanno ritardato la partenza di ben nove ore. Un ritardo enorme che ha innervosito squadra e dirigenza: "Ci sentiamo presi in giro dalle autorità responsabili - ha tuonato il CEO del Bayern Rummenigge -. Non hanno idea di quale danno abbiano arrecato alla nostra squadra".

Il gruppo dei calciatori più lo staff tecnico e la dirigenza, alle 23.30 di venerdì sera erano già seduti sull'aereo a Berlino in attesa del decollo verso il Qatar. Partenza slittata diverse volte per problemi legati alle autorizzazioni sulla sicurezza, con tanto di cambio di location che - a conti fatti - hanno posticipato il decollo da mezzanotte alle nove del mattino, non più da Berlino bensì con uno scalo a Monaco di Baviera.

La nota ufficiale del club: "Invece di decollare poco prima della mezzanotte come inizialmente previsto, l'aereo con a bordo la squadra non è stato autorizzato a decollare fino alle 7 del mattino. A causa del pernottamento non programmato, è stato necessario cambiare l'equipaggio e l'aereo ha dovuto fare scalo a Monaco. Da lì, l'aereo è decollato per Doha alle 9.15". Furioso Rummenigge alla Bild: "Ci sentiamo presi in giro dalle autorità responsabili. Non hanno idea di quale danno abbiano arrecato alla nostra squadra".

Al-Ahly-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta lunedì 8 febbraio alle 19 su Canale 20 e visibile in streaming su SportMediaset.it