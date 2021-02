Mondiale per Club: l'Al Duhail chiude quinto, 3-1 all’Ulsan

MONDIALE PER CLUB

Si chiude con un quinto posto l'avventura nel Mondiale per Club dell'Al Duhail. Ad Al Rayyan, i campioni del Qatar battono 3-1 l'Ulsan Hyundai, che deve accontentarsi della sesta piazza. Padroni di casa avanti al 21' con il destro da fuori area di Edmilson. Nella ripresa, i vincitori della Champions asiatica pareggiano al 63' con Bit-Garam, ma la formazione di Benatia e Lamouchi vince grazie alle reti di Muntari (66') e Ali Almoez (82').

Va all'Al Duhail di Benatia la finale per il quinto posto: 3-1 contro l'Ulsan Hyundai in una partita dominata dai campioni del Qatar, con un risultato persino riduttivo se si considerano le numerose occasioni avute dai padroni di casa. Il primo tempo è un monologo della formazione di Lamouchi: al 5', Edmilson si vede annullare un gol per fuorigioco, per poi rendersi pericoloso con un sinistro in area al 15'. Il terzo tentativo del brasiliano, però, è quello vincente: al 21', infatti, l'ex Standard Liegi porta in vantaggio l'Al Duhail con un destro dal limite dell'area che non lascia scampo a Jo. I qatarioti dominano e sfiorano il raddoppio anche al 43', quando il portiere dell'Ulsan ferma Olunga in uscita. Nella ripresa, Benatia e compagni insistono e Edmilson ed Dudu vanno ancora vicini al 2-0. L'Ulsan, però, inizia pian piano ad avvicinarsi alla porta avversaria, aiutati dai cambi all'intervallo: gli ingressi di Kim In-Sung e Kim Ji-Hyun, infatti, danno maggiore imprevedibilità ai sudcoreani.

Al 63', arriva il pareggio dei campioni d'Asia: Bit-Garam riceve il pallone in area e, anche grazie ad una deviazione, batte Zakaria Salah con il mancino. L'1-1, però, dura appena tre minuti, perché Muntari, appena entrato, batte di sinistro Jo sfruttando l'ottimo assist con cucchiaio di Dudu. All'82', la partita è chiusa: Ali Almoez va via a Bulthuis e fa passare il pallone sotto le gambe di Jo, firmando il 3-1 finale. L'Ulsan non si arrende e prova ad accorciare le distanze con il colpo di testa da corner di Bulthuis, che però non può impensierire Zakaria Salah. L'Al Duhail controlla nel recupero e porta a casa la sua seconda vittoria nel Mondiale per Club (se si considera il successo a tavolino contro l'Auckland City), chiudendo al quinto posto.