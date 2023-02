Mondiale per club: il Real Madrid non sbaglia e vola in finale

MONDIALE PER CLUB

I merengues battono 4-1 l'Al Ahly grazie alle reti di Vinicius, Valverde, Rodrygo e Arribas. Inutile la rete su rigore di Maaloul

Mondiale per club, Real in finale





























Allo stadio “Moulay Abdallah” di Rabat il Real Madrid batte 4-1 l’Al Ahly nella seconda semifinale del Mondiale per Club. Nel primo quarto d’ora la gara è chiusa e gli egiziani tengono bene il campo, non rinunciando a qualche sortita offensiva. Al 19’ Sherif scappa infatti a Camavinga, ma il tuo tentativo finisce alto. Dopo tre minuti occasione per i Blancos con Rodrygo, però il brasiliano spara fuori. Al 28’ i campioni d’Europa vanno vicini al vantaggio con Vinicius Junior, che non riesce a inquadrare la porta. Passano pochi secondi e ci prova ancora Rodrygo, questa volta impattando il palo esterno da posizione defilata. Al 31’ viene chiamato in causa anche Lunin, autore di un grande intervento sul tiro potente e ben indirizzato di El Shahat. L’1-0 arriva al 42’ grazie alla pressione di Vinicius, che anticipa un difensore e beffa El Shenawy con un morbido pallonetto.

In apertura di secondo tempo raddoppio della formazione di Ancelotti con Valverde che si avventa sulla respinta del portiere egiziano sul tentativo di Rodrygo. Risponde immediatamente El Shahat, ma la sua conclusione termina a lato. Al 63’ rigore per i finalisti della CAF Champions League per il fallo di Camavinga proprio su El Shahat: sul dischetto Maaloul non sbaglia e accorcia le distanze. Passano cinque minuti e Afsha si divora una clamorosa palla-gol spedendo alle stelle un rigore in movimento. Al 79’ le Merengues devono ringraziare Lunin, autore di una parata d’istinto sul tentativo di testa di Taher Mohamed. Passano poi sette minuti e l’arbitro decreta un rigore per gli spagnoli, tuttavia Modric si fa ipnotizzare da El Shenawy e il terzo gol sfuma. Il tris non scappa però a Rodrygo che conclude a rete una combinazione tutta di tacco con Ceballos e fa 3-1. Il poker è poi servito da Arribas, che – entrato da pochi secondi – insacca al 98’ con un preciso diagonale. Il Real Madrid si prende dunque la quinta finale nel Mondiale per Club della sua storia, con i precedenti che sorridono alle Merengues, poi sempre vittoriose. Occasione anche per Ancelotti, che vuole il terzo successo dopo i trionfi con Milan (2007) e con i Blancos (2014): appuntamento sabato prossimo contro l’Al Hilal. Mentre l’Al Ahly deve accontentarsi della sfida contro il Flamengo, valida per la medaglia di bronzo.