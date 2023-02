Mondiale per Club: cade il Flamengo, Al Hilal in finale

mondiale per club

I brasiliani escono sconfitti 3-2 dalla prima semifinale, decisiva la doppietta di Al-Dawsari

© Getty Images Subito una sorpresa nella prima semifinale del Mondiale per Club: il Flamengo, vincitore della Copa Libertadores, perde 3-2 contro l’Al Hilal, che vola in finale. Non basta la doppietta dell’ex Fiorentina Pedro (20’, 91’), i sauditi trionfano con i due gol su rigore di Al-Dawsari (4’, 54’) e la rete al 70’ di Vietto. Per i rossoneri ha pesato tanto l’espulsione di Gerson a fine primo tempo.

Inizio shock per i brasiliani, che dopo quattro minuti di gioco sono già sotto 1-0. Al-Dawsari si conquista e trasforma dagli undici metri il calcio di rigore del vantaggio, con il portiere Santos che intuisce ma non riesce ad evitare il gol. Gli undici di Vitor Pereira si rimettono subito in carreggiata, e iniziano a spingere alla ricerca del pari. Il gol dell’1-1 arriva al 20’, quando l’ex Fiorentina Pedro raccoglie l’assist di Matheuzinho e incrocia con il destro il diagonale vincente. Nel miglior momento dei verdeoro l’Al Hilal torna in avanti: in pieno recupero del primo tempo (54’) viene assegnato dal Var un altro calcio di rigore, con Gerson che viene ammonito per la seconda volta e lascia in dieci uomini i rossoneri. Al-Dawsari non perdona, siglando il 2-1 che coincide con il duplice fischio.

Nella ripresa la squadra di Ramon Diaz parte forte, approfittando della superiorità numerica. Al 50’ i sauditi sfiorano il 3-1, con la traversa colpita dal terzino Aldawsari su iniziativa di Marega. Venti minuti più tardi ci pensa Luciano Vietto a chiudere di fatto la partita con una conclusione potentissima di destro che colpisce la traversa e si insacca alle spalle di Santos. Il Flamengo esaurisce piano piano le energie, ma riesce ad accorciare al 91’ con la doppietta personale di Pedro. Vince l’Al Hilal 3-2 e vola in finale. La seconda semifinale del Mondiale per Club è in programma domani, tra Real Madrid e Al Ahly.