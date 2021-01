Verso Roma-Spezia: Fonseca per dimenticare il derby, Italiano per continuare a stupire

OTTAVI DI COPPA

Passare il turno per dimenticarsi in fretta del derby perso malamente; farlo per continuare a stupire. Roma e Spezia si affrontano nell'ottavo di finale di Coppa Italia in due momenti diametralmente opposti ma con lo stesso obiettivo, il quarto di finale contro il Napoli di Gattuso. All'Olimpico la Roma opterà per una rotazione ragionata dei giocatori mentre lo Spezia, che sta vivendo un'emergenza infortuni nonostante gli ottimi risultati, punterà sulle certezze con pochi cambi. Prove forse anche per la sfida in campionato, sempre a Roma, del weekend.

Paulo Fonseca alla vigilia del match è stato chiaro e non ha nascoto la voglia di riscatto dopo il derby perso contro la Lazio: "Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che quanto successo non dovrà accadere nuovamente". Anche per questo si affiderà in attacco a Borja Mayoral, che finora ha risposto presente quando chiamato in causa, ma anche a giocatori da rilanciare come Diawara e Carles Perez.

Italiano invece punterà sul gruppo e sul 4-3-3 che fino a questo momento ha prodotto risultati sorprendenti in campionato, non ultimo lo 0-0 in dieci uomini per tutta la partita in casa del Torino. Si potrebbe rivedere Ricci dopo lo stop, probabile l'esordio per Saponara mentre Nzola è tornato tra i convocati, ma difficilmente partirà dall'inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Fazio, Kumbulla; Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Pedro; Mayoral. All.: Fonseca.

Spezia (4-3-3): Rafael; Vignali, Chabot, Dell'Orco, Bastoni; Deiola, Ricci, Saponara; Agudelo, Galabinov, Verde. All.: Italiano.