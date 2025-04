Milan, Conceiçao riparte da Leao. Abraham al centro dell'attacco, il ballottaggio è Jimenez-Musah

Il Milan di Sergio Conceiçao punta molto sulla Coppa Italia per rendere meno amara una stagione difficile, ma con un trofeo già in bacheca. Il primo dei due confronti con l'Inter di Simone Inzaghi arriva con il Diavolo in grossa difficoltà, ma anche con la convinzione di aver messo in difficoltà i nerazzurri nei tre precedenti stagionali con due vittorie e un pareggio subito in pieno recupero all'attivo.