Coppa Italia, Juventus-Monza 2-1: bianconeri ai quarti con la Lazio

JUVENTUS-MONZA 2-1

Valoti risponde al gol di Kean, nella ripresa entra Chiesa e la decide con una rete che gli mancava da oltre un anno

La Juventus supera 2-1 il Monza e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. Allo Stadium i bianconeri la sbloccano dopo 8' grazie a una grande incornata di Kean, ma vengono raggiunti al 25' dal colpo di testa di Valoti sugli sviluppi di corner. Allegri, sostituito in panchina da Landucci per squalifica, la vince con i cambi, visto che a decidere l'incontro è un gioiello di Federico Chiesa al 78', che ritrova il gol dopo oltre un anno e spedisce i suoi al turno successivo.

LA PARTITA

Un risultato importante per inaugurare al meglio l'era Ferrero, proseguire nella competizione, ma anche per scacciarsi di dosso i fantasmi di Napoli e presentarsi con lo spirito giusto alla delicatissima sfida di domenica sera con l'Atalanta. La Juve liquida la pratica ottavi con qualche affanno, ma anche con una serie di conferme positive da parte dei più giovani (tra cui brilla soprattutto Iling Jr) e, soprattutto, con la gioia di un recupero di Chiesa anche sul piano realizzativo. Un'arma potenzialmente micidiale per il prosieguo della stagione.

Allegri sceglie la linea verde schierando contemporaneamente 5 giocatori nati dal 2000 in avanti e la prima grande chance la creano proprio due di loro: straordinario affondo in progressione di Iling Jr, cross deviato che finisce sul destro di Fagioli, ma il centrocampista spreca da ottima posizione calciando a lato di pochissimo. Passano pochi minuti e la Juve passa in vantaggio al termine di una splendida azione corale: Soulé premia la corsa di McKennie, che pennella un gran cross per la testa di Kean, bravo a battere Cragno sul palo lontano, aiutato anche dall'intervento a vuoto di Marlon. Sbloccato il match i bianconeri si compattano e sembrano in grado di gestire l'1-0, ma al 25' vengono gelati da un'incornata di Valoti, che approfitta al meglio di una marcatura molto morbida sul corner tagliato di Colpani. Il Monza gestisce meglio il possesso, ma i padroni di casa sono nettamente più pericolosi quando possono ripartire, creando un paio di buone chance con conclusioni da fuori di Iling Jr prima e Soulé poi. Il risultato però non cambia e si va al riposo sull'1-1.

A inizio ripresa la Juve ha l'enorme occasione di tornare avanti: la verticalizzazione di Danilo è geniale, l'errore di Kean a tu per tu con Cragno è da mettersi le mani nei capelli. A mezz'ora dalla fine cominciano i cambi, entrano tra gli altri anche Chiesa e Di Maria e proprio da un'iniziativa dell'argentino nasce il gol del 2-1, targato ancora Kean, subito annullato per fuorigioco in partenza dell'attaccante azzurro. È solo questione di minuti però, perché al 78' sale in cattedra Chiesa con la specialità della casa: accelerazione su Antov, dribbling a rientrare sul destro e palla quasi all'incrocio sul palo lontano, dove Cragno non può arrivare. Una liberazione per lui, che ritrova il gol dopo oltre un anno. Il Monza prova a riagguantarla con orgoglio, ma è la Juve ad andare un paio di volte vicina al 3-1. Prima Milik viene murato su una conclusione a botta sicura da pochi passi, poi Di Maria si divora il gol optando per un'improbabile rabona dopo essersi liberato di Izzo in dribbling. Ultime emozioni prima del triplice fischio.

IL TABELLINO

Juventus-Monza 2-1

Juventus (3-5-1-1): Perin 6; Gatti 6, Rugani 6, Danilo 6,5; McKennie 6, Fagioli 6,5 (29' st Di Maria 6,5), Paredes 5,5, Miretti 6 (16' st Locatelli 6), Iling Jr 6,5 (29' st Alex Sandro 5,5); Soulé 6,5 (16' st Chiesa 7); Kean 6,5.

Allenatore: Allegri (in panchina Landucci) 6,5

Monza (3-4-2-1): Cragno 6,5; Marlon 5,5, Marì 6, Carboni 6 (12' st Carlos Augusto 6); Antov 5, Ranocchia 5,5, Pessina 6 (12' st Rovella 5,5), D'Alessandro 6 (22' Izzo 6); Colpani 6,5, Valoti 6,5 (22' st Vignato 6); Gytkjaer 6.

Allenatore: Palladino 6

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 8' Kean (J), 25' Valoti (M), 33' st Chiesa (J)

Ammoniti: Antov (M), Rovella (M)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- La Juventus ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia per la 16a edizione consecutiva (tutte dal 2007/08), la striscia aperta più lunga nella competizione.

- Per la prima volta, al sesto confronto considerando tutte le competizioni, la Juventus ha realizzato più di un gol contro il Monza. I bianconeri sono imbattuti contro i biancorossi in Coppa Italia (3V, 2N).

- Moise Kean, a quota sei reti nelle ultime cinque gare da titolare in bianconero, ha realizzato contro il Monza il suo gol più rapido con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni (7'43'').

- Per la prima volta in carriera, Moise Kean ha realizzato un gol nella stessa stagione sia in Serie A che in Champions League e Coppa Italia.

- Federico Chiesa è tornato al gol 378 giorni dopo l’ultima volta con la maglia della Juventus (6 gennaio 2022 vs Napoli).

- Dal 2018/19 Chiesa ha segnato 10 gol in Coppa Italia, meno solo di Krzystof Piatek nella competizione (12).

- La Juventus ha subito almeno un gol in due partite consecutive considerando tutte le competizioni per la prima volta da ottobre 2022 (serie di tre), dopo aver mantenuto la porta inviolata in tutte le cinque precedenti.

- Quello di Valoti è stato il primo gol di testa in stagione per il Monza considerando tutte le competizioni e il secondo su palla inattiva dopo quello di Ranocchia su punizione in casa del Milan nell’ottobre 2022.

- Mattia Valoti è il centrocampista con più gol realizzati in questa edizione di Coppa Italia (3): il giocatore del Monza ha trovato la rete in tre delle ultime cinque partite da titolare in biancorosso.

- Mattia Valoti ha realizzato tre gol in tre presenze in questa edizione della Coppa Italia, uno in più rispetto a tutte le 15 precedenti nella competizione (2).