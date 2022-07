Coppa Italia 2022-23, si parte: il tabellone e il programma delle partite

IN TV SU MEDIASET

Venerdì entrano in scena le prime squadre di Serie A, le big a partire dagli ottavi di finale. Diretta tv su Mediaset

© legaseriea.it Con Sudtirol-Feralpisalò scatta la Coppa Italia 2022/23. Domenica, con Modena-Catanzaro, Bari-Padova e Palermo-Reggiana, si completerà il turno preliminare, preludio ai trentaduesimi di finale in cui entreranno in scena le prime squadre di Serie A: dal 5 all'8 agosto, con diretta su Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it, in campo Verona, Torino, Sassuolo, Udinese, Bologna, Empoli, Sampdoria, Spezia, Salernitana, Lecce, Cremonese e Monza. Tra le novità di questa edizione la possibilità di portare in panchina 15 giocatori e la soppressione della regola del 'gol doppio' segnato in trasferta in caso di partià nelle sfide tra andata e ritorno.

Le big entreranno in scena dagli ottavi di finale di gennaio 2023. L'Inter detentrice del torneo e quindi numero 1 del tabellone giocherà sempre in casa le sfide a scontro diretto, con Atalanta e Juventus sulla strada della finale. Per il Milan possibili incroci con Fiorentina e Napoli. Il derby di Milano, invece, sarà eventualmente possibile solo in finale.

5 agosto

17.45 Cagliari-Perugia (Canale 20 e Sportmediaset.it)

18.00 Udinese-Sudtirol/Feralpisalò (Italia 1 e Sportmediaset.it)

21.00 Lecce-Cittadella (Canale 20 e Sportmediaset.it)

21.15 Sampdoria-Reggina (Italia 1 e Sportmediaset.it)



6 agosto

17.45 Pisa-Brescia (Canale 20 e Sportmediaset.it)

18.00 Spezia-Como (Italia 1 e Sportmediaset.it)

21.00 Empoli-Spal (Canale 20 e Sportmediaset.it)

21.15 Torino-Palermo/Reggiana (Italia 1 e Sportmediaset.it)



7 agosto

17.45 Venezia-Ascoli (Canale 20 e Sportmediaset.it)

18.00 Verona-Bari/Padova (Italia 1 e Sportmediaset.it)

21.00 Salernitana-Parma (Canale 20 e Sportmediaset.it)

21.15 Monza-Frosinone (Italia 1 e Sportmediaset.it)



8 agosto

17.45 Genoa-Benevento (Canale 20 e Sportmediaset.it)

18.00 Sassuolo-Modena/Catanzaro (Italia 1 e Sportmediaset.it)

21.00 Cremonese-Ternana (Canale 20 e Sportmediaset.it)

21.15 Bologna-Cosenza (Italia 1 e Sportmediaset.it).