Coppa Italia, svelato il tabellone: possibile Inter-Roma ai quarti

La Lega Serie A ha svelato il tabellone della Coppa Italia 2021-2022, la prima con il nuovo format. Per quanto riguarda le big, da una parte del tabellone degli ottavi di finale (12-19 gennaio 2022) ci saranno Juve, Sassuolo, Napoli e Atalanta, mentre dall'altra Milan, Lazio, Roma e Inter. Ai quarti (9 febbraio 2022) potrebbe quindi andare in scena la sfida tra i nerazzurri e Josè Mourinho, oggi tecnico della Roma ma artefice del Triplete sulla panchina interista. Tutte le partite di Coppa Italia per le prossime tre stagioni saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.

