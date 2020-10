Coppa Italia: Samp e Bologna non sbagliano, il Monza in dieci passa ai rigori. Entella ok

Sampdoria e Bologna onorano al meglio i rispettivi impegni di Coppa Italia e avanzano al quarto turno della competizione. I blucerchiati battono la Salernitana 1-0 (decide La Gumina al 54’), i felsinei pungono la Reggina dopo l’ingresso di Orsolini, che propizia il gol di Vignato al 70’ e firma il 2-0 al 74’. Un Monza rimaneggiato e in inferiorità numerica batte il Pordenone ai rigori (4-1), la Virtus Entella supera il Pisa 3-1.

SAMPDORIA-SALERNITANA 1-0

Alle prese con una delle migliori squadre di quest’inizio di campionato in Serie B, la Sampdoria conferma il proprio più che discreto stato di forma benché il risultato non mostri chiaramente un dominio che, dal punto di vista di possesso palla e conclusioni verso la porta avversaria è invece parso netto fin dal principio. Dopo un paio di azioni molto pericolose fallite nella prima frazione di gioco (su tutte una conclusione sbilenca di Verre a tu per tu con Belec), i blucerchiati passano al 54’ con Antonio La Gumina, che raccoglie il passaggio decisivo fornitogli proprio da Verre e supera con freddezza il portiere sloveno. Nel finale, complice un po’ di stanchezza da parte dei padroni di casa, i granata provano a mettere pressione, ma Letica non rischia più di tanto. Gli uomini di Ranieri attendono ora la sfida tra Genoa e Catanzaro, in programma mercoledì: possibile derby nel prossimo turno.



BOLOGNA-REGGINA 2-0

Anche i rossoblù guidati da Sinisa Mihajlovic onorano al meglio l’impegno di Coppa, sconfiggendo una Reggina che in B è sì imbattuta, ma con 4 pareggi in 5 partite. Per risolvere la contesa a proprio favore, però, gli emiliani hanno bisogno degli ingressi di Barrow, Soriano e soprattutto Orsolini nella ripresa, dopo una prima frazione piuttosto pallida. Il vantaggio arriva al 70’ con Vignato (prima rete con i felsinei), bravo nel tap-in dopo una conclusione di Orsolini respinta da Farroni. Tre minuti dopo il colpo del ko: Orsolini arriva ancora davanti al portiere amaranto ma stavolta è bravo a scavalcarlo con un pallonetto. La Reggina non riesce a reagire, passa il Bologna: nel prossimo turno sfida contro la vincente di Spezia-Cittadella.



PORDENONE-MONZA 1-4 dcr

Dopo la sconfitta in campionato contro il Chievo, il Monza ritrova il sorriso in Coppa Italia e nonostante le numerose assenze (tra cui quella di Kevin Prince Boateng) e la lunga inferiorità numerica battono i friulani ai calci di rigore. I brianzoli iniziano anche bene, colpendo un palo al 12’ con Colpani, ma dal 42’ sono costretti a giocare in dieci per il secondo giallo in pochi minuti sventolato ai danni del giovane Edoardo Colferai, classe 2002 aggregato dalla Primavera. Il Pordenone prova ad approfittarne nella ripresa ma un ottimo Sommariva neutralizza ogni attacco neroverde, mandando le squadre ai supplementari. Nell’extra time le due squadre sono stanche e non riescono a pungere, e così si rende necessaria la lotteria dei rigori: ancora il portiere biancorosso è protagonista e para i tiri dal dischetto di Stefani e Camporese, mentre dall’altra parte non sbagliano D’Errico, Frattesi e Bellusci, prima del rigore decisivo di Barillà che consegna vittoria e qualificazione alla squadra allenata da Cristian Brocchi, che nei sedicesimi affronterà la vincente di Crotone-Spal.



VIRTUS ENTELLA-PISA 3-1

Se in campionato le cose vanno tutt’altro che bene (tre pareggi e una sconfitta in quattro partite), in Coppa Italia l’Entella di Bruno Tadino si ritrova ed elimina dalla Coppa Italia i nerazzurri emergendo alla distanza. Padroni di casa in vantaggio al 36’: mani di Pisano in area, Matteo Mancosu trasforma il rigore. Al 51’ arriva il pari del Pisa: Vido si lancia in una brillante azione personale e calcia in porta, Albertazzi respinge ma Palombi è rapido nel ribadire in rete. Sembrano esserci i presupposti dalla rimonta ma al 70’ Brunori si ritrova da solo davanti a Perilli e non sbaglia. In contropiede, dieci minuti dopo, arriva il 3-1 di Cardoselli che chiude il discorso. Nel prossimo turno la Virtus Entella sfiderà la vincente di Torino-Lecce.