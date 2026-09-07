Coppa Italia Primavera Women: esordio con gol per Dorotea Del Piero, figlia di Alex

Prima partita ufficiale con la maglia della Primavera del Moncalieri, primo gol. Dorotea Del Piero, figlia di Alex, non poteva immaginare un debutto migliore: se il papà indossava il numero 10, Dorotea - arrivata in estate in prestito dalla Juventus - ha scelto la 9 e ha realizzato il primo dei due gol con cui il Moncalieri ha battuto il Brescia, qualificandosi al secondo turno preliminare di Coppa Italia Primavera Women. Il raddoppio è stato firmato invece da Lauriola. Il Moncalieri, nel prossimo turno (l'ultimo, prima della fase a gironi in cui entreranno in scena anche le squadre Primavera dei 12 club di Serie A Women), affronterà il Lumezzane, che ha battuto 3-0 il Cesena con i gol di Reccagni, Zecchina e Villa. Nelle altre partite, cinque gol della Res Donna Roma al Vicenza (Pistolini, De Angelis, Cutino, Colaruotolo e Ambrosi; doppietta di Tremeschin per le biancorosse), tre del Bologna sul campo della San Marino Academy (Bosco, Lippers, Vento). La Res, nel prossimo turno, riceverà l'Arezzo; il Bologna, invece, giocherà sul campo del Catania, vittorioso 3-2 in rimonta sul Verona. L'Hellas, avanti grazie alle reti di Faveno e Gobbi, è stata prima raggiunta dai gol di Sciuto e Milazzo, con Torrisi che all'89' ha siglato la rete del successo. Completa il quadro il 6-0 del Frosinone sul Venezia, che ha permesso alle giallazzurre di guadagnarsi il secondo turno contro il Genoa.