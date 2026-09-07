Coppa Italia Primavera Women: esordio con gol per Dorotea Del Piero, figlia di Alex

07 Set 2026 - 11:48
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Prima partita ufficiale con la maglia della Primavera del Moncalieri, primo gol. Dorotea Del Piero, figlia di Alex, non poteva immaginare un debutto migliore: se il papà indossava il numero 10, Dorotea - arrivata in estate in prestito dalla Juventus - ha scelto la 9 e ha realizzato il primo dei due gol con cui il Moncalieri ha battuto il Brescia, qualificandosi al secondo turno preliminare di Coppa Italia Primavera Women. Il raddoppio è stato firmato invece da Lauriola. Il Moncalieri, nel prossimo turno (l'ultimo, prima della fase a gironi in cui entreranno in scena anche le squadre Primavera dei 12 club di Serie A Women), affronterà il Lumezzane, che ha battuto 3-0 il Cesena con i gol di Reccagni, Zecchina e Villa. Nelle altre partite, cinque gol della Res Donna Roma al Vicenza (Pistolini, De Angelis, Cutino, Colaruotolo e Ambrosi; doppietta di Tremeschin per le biancorosse), tre del Bologna sul campo della San Marino Academy (Bosco, Lippers, Vento). La Res, nel prossimo turno, riceverà l'Arezzo; il Bologna, invece, giocherà sul campo del Catania, vittorioso 3-2 in rimonta sul Verona. L'Hellas, avanti grazie alle reti di Faveno e Gobbi, è stata prima raggiunta dai gol di Sciuto e Milazzo, con Torrisi che all'89' ha siglato la rete del successo. Completa il quadro il 6-0 del Frosinone sul Venezia, che ha permesso alle giallazzurre di guadagnarsi il secondo turno contro il Genoa.

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