Coppa Italia: Cremonese-Cittadella 2-1, Coda al 120’ manda i grigiorossi agli ottavi

SEDICESIMI DI FINALE

La squadra di Stroppa avanza grazie alla zampata del bomber allo scadere dei supplementari

© italyphotopress I sedicesimi di finale di Coppa Italia si aprono con il successo della Cremonese, 2-1 sul Cittadella dopo centoventi minuti. La squadra di Stroppa passa ad inizio ripresa con la rete di Bertolacci (48’), ma si fa riprendere all’83’ (e in superiorità numerica) dal gol di Vita. Serve il gran destro di Andrea Coda proprio allo scadere (120’), per regalare la qualificazione ai grigiorossi. Ad attendere i lombardi agli ottavi c’è la Roma.

LA PARTITA

In avvio gli ospiti sono più propositivi, soprattutto sulla fascia destra con Carissoni. I grigiorossi faticano a cercare Ciofani in avanti, con Tsadjout che si muove tanto senza però riuscire a creare superiorità. Dopo un blando primo tempo le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. Passano meno di tre minuti a inizio ripresa e i padroni di casa la sbloccano: triangolo perfetto tra Bertolacci e Ciofani, con l’ex Milan che raccoglie la sponda dell’attaccante e insacca da dentro l’area con il destro. Cinque minuti più tardi la gara si mette ancor più in discesa per gli uomini di Stroppa, per via dell’espulsione (per doppia ammonizione) del capitano dei veneti Frare. Nonostante la superiorità i lombardi non riescono a chiudere il match, con il subentrato Okereke che spreca due ottime occasioni (in una delle due grande parata di Maniero). All’83’ il Cittadella riesce clamorosamente a pareggiarla, con il tap-in di Vita (già a segno pochi giorni fa in campionato contro la Cremonese) dopo la respinta di Jungdal. Nel finale i grigiorossi tentano il forcing per evitare i supplementari, senza però riuscirci. Nei tempi aggiuntivi gli uomini di Stroppa spingono forte, soprattutto sulla sinistra con la coppia Okereke-Quagliata. Il muro granata sembra non crollare, ma al 120’ il subentrato Coda regala la qualificazione ai grigiorossi con un destro a incrociare per il 2-1 finale. Cremonese che approda dunque agli ottavi, attesi dalla Roma di Mourinho. Eliminato il Cittadella.



LE PAGELLE



Ciofani 6.5 – Confeziona l’assist a Bertolacci per il vantaggio ed è decisivo nell’occasione dell’espulsione di Frare. Poco incisivo sottoporta, ma la sua prestazione è più che positiva.



Coda 7 – Ancora una volta si dimostra fondamentale. Gli bastano quindici minuti per regalare la qualificazione alla Cremonese: prima impensierisce Maniero col sinistro, poi lo buca allo scadere con la rete che vale gli ottavi di finale.



Frare 5 – Errore grossolano, da ammonito, che nell’economia dei centoventi minuti risulta essere decisivo. La sua espulsione, da capitano, è stata fatale per il Cittadella.



Vita 6.5 – Come in campionato firma la rete del pareggio che regala più di qualche speranza ai granata. Anche nei supplementari, seppur con qualche errore, è uno dei più vivi insieme a Pittarello.



IL TABELLINO

Cremonese-Cittadella 2-1 d.t.s.

Cremonese (3-5-2): Jungdal 6; Sernicola 6, Tuia 6.5 (dal 33’ st Ravanelli 5.5), Lochoshvili 6; Sekulov 6 (dal 26’ st Ghiglione 6), Collocolo 6 (dal 14’ st Valzania 5.5), Bertolacci 6.5 (dal 26’ st Vazquez 5.5), Abrego 5.5, Quagliata 6.5; Ciofani 6.5 (dal 1’ sts Coda 7), Tsadjout 6 (dal 26’ st Okereke 6). All.: Stroppa. A disp.: Sarr, Saro, Bianchetti, Rocchetti, Brambilla, Pickel, Castagnetti, Zanimacchia.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero 6.5; Carissoni 6, Negro 5.5 (dal 1’ pts Pavan 6), Frare 5, Giraudo 5.5 (dal 1’ st Vita 6.5); Carriero 6 (dal 23’ st Saggionetto 5.5), Danzi 6 (dal 23’ st Branca 6), Kornvig 5.5; Mastrantonio 5.5 (dal 35’ st Pittarello 6.5), Magrassi 6, Maistrello 5.5 (dall’11’ st Angeli 6). All.: Gorini. A disp.: Kastrati, Cecchetto, Piras, Amatucci, Cassano.

Arbitro: Tremolada.

Marcatori: 48’ Bertolacci, 120’ Coda (Cr); 83’ Vita (Ci).

Ammoniti: Tsadjout, Bertolacci, Valzania (Cr); Mastrantonio, Carisssoni (Ci).

Espulsi: 53’ Frare (Ci).