Coppa di Francia: il Nizza travolge il Marsiglia e vola in semifinale

FRANCIA

Il Nizza travolge 4-1 il Marsiglia nei quarti di finale della Coppa di Francia e vola in semifinale. All'Allianz Riviera, la formazione di Galtier si impone in rimonta: dopo l'autogol al 3' di Bard, infatti, i rossoneri reagiscono con Gouiri (10'), poi la doppietta dell'ex Roma Justin Kluivert (29' e 49') indirizza il match, con Delort che chiude i giochi al 61'. Si qualifica anche il Versailles, che batte ai rigori il Bergerac.

Il Nizza si conferma la squadra più accreditata a vincere la Coppa di Francia: dopo la qualificazione ai rigori contro il Psg, infatti, gli uomini di Galtier superano anche i quarti, e lo fanno con un dirompente 4-1 al Marsiglia. Eppure, la formazione di Sampaoli è la prima a segnare all'Allianz Riviera: dopo 3 minuti, infatti, Under conclude con il sinistro e Bulka para, ma la sfera rimpalla su Bard che trova uno sfortunato autogol. Al 10', però, è già 1-1 con un'incredibile giocata di Gouiri, che conclude uno slalom in area con un delicato destro sull'uscita di Pau Lopez. La rimonta della formazione di Galtier si concretizza al 29': splendido cross di Delort e colpo di testa di Justin Kluivert, che insacca il 2-1 in favore dei padroni di casa.

Le tre reti sbloccano ulteriormente il match: Under e Payet sbagliano da ottima posizione prima dell'intervallo. Ad inizio ripresa, ecco lo sliding doors: gli uomini di Sampaoli si vedono annullare il gol del possibile 2-2 e, un minuto dopo, arriva il tris con lo splendido destro sotto la traversa di Kluivert, che firma doppietta e 3-1 al 49'. Il match si chiude poco dopo l'ora di gioco: cross dalla destra dello scatenato ex Roma e deviazione sotto porta di Delort, che cala il poker al 61' e chiude i giochi. Il Marsiglia prova a svegliarsi, ma è troppo tardi: finisce 4-1, con il Nizza che vola in semifinale.

Centra l'obiettivo qualificazione anche il Versailles, che batte ai rigori il Bergerac: dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Diarrassouba (14') e Tressens (89'), decide l'errore dal dischetto di Mingoua e il sigillo finale di Diouf.