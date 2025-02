Coppa di Francia; Cannes ai 4/i, è club di quarta serie

Il Cannes, club che fa parte del gruppo Friedkin e gioca nel campionato di National 2, equivalente della Serie D italiana, si è qualificato per i quarti di finale della Coppa di Francia, mantenendo quindi viva la tradizione secondo cui fra le migliori otto di questa competizione, aperta a tutti, c'è spesso una squadra dei tornei cosiddetti 'minori'. Nella partita degli ottavi giocata allo stadio Pierre De Coubertin, il Cannes ha battuto per 5-3 il Dives-Cabourg, società di una categoria inferiore alla sua. Nei due turni precedenti aveva eliminato due compagni della serie B francese, il Grenoble e poi il Lorient. Ora attende il sorteggio di domani per conoscere il suo rivale nei quarti. Il Cannes era già arrivato ai quarti di finale della Coppa nazionale undici anni fa, quando era stato eliminato dal Guingamp, che poi avrebbe conquistato il trofeo.