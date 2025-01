Barcellona e Atletico Madrid si qualificano per i quarti di finale della Coppa del Re. I blaugrana hanno battuto con un netto 5-1 il Real Betis, grazie ai gol di Gavi, Kounde, Raphinha, Torres e Yamal. La squadra del Cholo Simeone ha invece superato in casa l'Elche per 4-0 con una doppietta di Sorloth, i gol di Riquelme e Alvarez.