Copa America: la Colombia batte 3-2 il Perù al 94' e chiude terza

COPA AMERICA

I Cafeteros vincono grazie alla punizione di Cuadrado e alla doppietta di Diaz, in gol al 66' e nel recupero. Yotun e Lapadula non bastano: Blanquirroja giù dal podio

Va alla Colombia la finale per il terzo posto della Copa America 2021. A Brasília, i Cafeteros battono 3-2 il Perù grazie alla punizione di Cuadrado (49') e alla doppietta di Luis Diaz, in gol al 66' e al 94', proprio quando la sfida per il gradino più basso del podio sembra decidersi ai rigori. Inutili, per gli uomini di Gareca, l'iniziale vantaggio di Yotun (45') e il momentaneo 2-2 firmato di testa da Gianluca Lapadula all'82'.

Al termine di un match ricco di emozioni, la Colombia si aggiudica la finalina della Copa America 2021 e chiude al terzo posto grazie al 3-2 rifilato al Perù. A Brasília va in scena una partita nella quale non mancano occasioni da gol, avvicendamenti nel punteggio e reti spettacolari. Il primo tempo sorride alla Blanquirroja, che ha le principali chance per passare in vantaggio: la prima ce l'ha Lapadula, che al 28' si presenta a tu per tu con Camilo Vargas (in campo al posto di Ospina) ma spedisce il pallone sul fondo col sinistro. La formazione di Gareca insiste e sfiora l'1-0 con Peña, che salta il portiere colombiano ma a porta vuota e da posizione angolata manda il pallone oltre la traversa. Il primo tempo del Perù viene premiato proprio prima del duplice fischio: al termine di una grande discesa sulla sinistra, Cueva si accentra e premia l'inserimento di Yotun, che controlla e insacca il gol dell'1-0.

Nella ripresa, però, la Colombia reagisce se trova subito il pari: a firmarlo, su calcio di punizione al 49', è capitan Cuadrado, che fa passare il pallone in mezzo alla barriera (tra Lapadula e Callens) e batte un non perfetto Gallese, che si fa beffare sul suo palo. La rete galvanizza i Cafeteros, subito vicini al 2-1 con la rovesciata di Luis Diaz, che prova a replicare il gran gol segnato al Brasile ma viene fermato da Gallese. Il Perù prova a rispondere: a sfiorare il secondo vantaggio è Gianluca Lapadula, che si accentra in area e ci prova col sinistro, colpendo la parte alta della traversa. Come in occasione dell'1-0, però, arriva un altro gol in contropiede: a segnarlo stavolta è Luis Diaz che, lanciato direttamente da un precisissimo rinvio del portiere colombiano Vargas, batte Gallese con un preciso destro all'angolino basso e sigla il 2-1 per la formazione di Rueda che sembra completare la rimonta.

All'82', però, arriva il 2-2: a trovarlo è Lapadula, che impatta di testa il calcio d'angolo battuto da Raziel Garcia e batte Vargas. La sfida per il terzo posto sembra ormai decidersi ai rigori, ma proprio al 94' arriva la doppietta di Luis Diaz, che dalla lunga distanza fa partire un destro che finisce all'incrocio dei pali nonostante il tentativo di parata di Gallese: finisce così 3-2, con la Colombia che agguanta proprio nel finale il gradino più basso del podio della Copa America 2021, replicando il risultato ottenuto nel 2016. Chiude quarto, invece, il Perù, vicecampione nell'edizione 2019.