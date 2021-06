Convocati Europei e Copa America: domina il City, Juve vicina, Atalanta tra le grandi

EUROPEO E COPA AMERICA

Guardiola vanta 18 giocatori impegnati con la nazionale, due in più dei bianconeri. Dea tra le Big Six

Chelsea e Manchester City hanno dimostrato sul campo di essere il meglio che il calcio europeo, e quindi mondiale, può proporre in questo momento. La Champions League ha parlato chiaro con il successo dei Blues in finale sui Citizens, ma per ribadire il concetto basta spulciare l'almanacco con i convocati di Euro 2020 e Copa America, clamorosamente in contemporanea in questo strano 2021. Nessuna squadra conta più rappresentanti di Manchester City (18) e Chelsea (16), ma nella speciale classifica la notizia è la conferma dell'Atalanta tra le "Big Six" del pallone continentale con 12 giocatori chiamati a rappresentare la patria tra Copa America (tre) ed Europei (nove). Meglio di Real Madrid, Barcellona, e Psg.

L'ottimo lavoro svolto dalla società di Percassi negli ultimi anni dunque sta trovando riscontri con i risultati sul campo, ma anche in questi aspetti che fanno della Dea una squadra da élite. La ricerca dell'Eco di Bergamo infatti ha preso in considerazione tutti i giocatori attualmente convocati nelle due competizioni per nazionali, sottolineando la bontà del contingente bergamasco.

In Italia solo la Juventus può vantare più giocatori convocati in nazionale, 16 come il Chelsea e meno solo del City, mentre con 12 l'Atalanta è appaiata all'Inter pur avendo un giocatore in più all'Europeo rispetto ai nerazzurri di Milano dopo lo switch tra Pessina e Sensi. In Europa, il Real Madrid paga l'esclusione dei propri giocatori dalla Spagna di Luis Enrique (11) mentre Barcellona e Psg si fermano a 10.

Per quanto riguarda l'Italia ai piedi del podio si piazza il Napoli con nove giocatori chiamati in nazionale, poi Sassuolo (sei). Cinque per il Milan impegnati all'Europeo, tre per la Lazio e due per la Roma. A sorpresa spunta anche il Brescia con tre rappresentanti tra Europeo e Copa America, mentre restando alla Serie B anche Chievo e Lecce posso vantare un giocatore impegnato.

LA CLASSIFICA

Manchester City 18

Chelsea 16

Juventus 16

Bayern Monaco 14

Atletico Madrid 13

Atalanta 12

Inter 12

Real Madrid 11

Liverpool 11

Dinamo Kiev 11

Barcellona 10

Psg 10

Borussia Dortmund 10