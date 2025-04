Serie A: un turno di squalifica per Conte e Inzaghi, stop anche per Barella e Jimenez

Per le società ammenda di 10.000,00 euro alla Juventus "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell'Arbitro e di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS"; ammenda di 10.000,00 mila euro al Milan "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato sia l'inizio della gara sia l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti; recidiva reiterata".