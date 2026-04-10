Conte, futuro ancora al Napoli? L'indizio di De Laurentiis: "Mi ha chiesto un ritiro estivo senza tifosi"

Il patron azzurro ha svelato una richiesta del tecnico: "Conte mi ha detto che nei prossimi ritiri precampionato non vuole i tifosi agli allenamenti". Una proposta che De Laurentiis ha respinto con decisione, sottolineando il forte legame tra squadra e pubblico. "A Dimaro arrivano circa 70mila persone e a Castel di Sangro anche 250mila per vedere allenamenti e amichevoli: non è possibile negarlo", ha spiegato, ribadendo che il Napoli "lavora per i tifosi" e che la loro presenza rappresenta un valore imprescindibile.