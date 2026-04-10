Conte, futuro ancora al Napoli? L'indizio di De Laurentiis: "Mi ha chiesto un ritiro estivo senza tifosi"
Antonio Conte e Aurelio de Laurentiis © italyphotopress
"I tifosi devono essere rispettati, loro ci mettono l'amore". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenendo all'Egyptian Theatre di Hollywood, ha svelato i dettagli di una conversazione privata con Antonio Conteha raccontato un retroscena legato al rapporto con l'allenatore Antonio Conte e alla gestione del ritiro estivo.
Il patron azzurro ha svelato una richiesta del tecnico: "Conte mi ha detto che nei prossimi ritiri precampionato non vuole i tifosi agli allenamenti". Una proposta che De Laurentiis ha respinto con decisione, sottolineando il forte legame tra squadra e pubblico. "A Dimaro arrivano circa 70mila persone e a Castel di Sangro anche 250mila per vedere allenamenti e amichevoli: non è possibile negarlo", ha spiegato, ribadendo che il Napoli "lavora per i tifosi" e che la loro presenza rappresenta un valore imprescindibile.
Il presidente ha poi evidenziato la differenza di vedute: da un lato l'esigenza tecnica di lavorare in isolamento, dall'altro l'importanza di mantenere il contatto con la propria gente. "Non è possibile dire alla mia gente che non voglio nessuno: bisogna avere rispetto per chi viene a sostenerci", ha aggiunto. Un confronto interno che non appare come una rottura, ma come il segnale di due approcci diversi nella gestione della squadra, con De Laurentiis deciso a difendere il ruolo centrale dei tifosi nella vita del club.