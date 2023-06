Conte è pronto a ripartire: "Voglio un'altra panchina, ma niente ansia"

CACCIA AL RISCATTO

Il tecnico salentino a margine del premio 'Timone d'oro': "Io ho sempre voglia di allenare, la mia passione non tramonta mai"

© Getty Images Ad Arezzo per ricevere il premio 'Timone d'oro', Antonio Conte ha parlato del suo futuro e di un possibile ritorno in Italia dopo l'addio anticipato al Tottenham. "La voglia di allenare c’è sempre, la passione non tramonta mai. In quel caso mi dovrò guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere - ha dichiarato l'allenatore salentino -. Ma non ho l’ansia di cercare una panchina, dovesse capitare qualcosa di importante e serio lo prenderei in esame, in Italia o all’estero".

E' stata una stagione difficile e tormentata quella appena conclusa per Antonio Conte. Prima i problemi di salute, con l'operazione alla cistifellea, poi la risoluzione del contratto con il Tottenham il 26 marzo, in seguito all'attacco frontale ai giocatori, accusati di egoismo ("Non vogliono allenarsi e non ci mettono il cuore") dopo il pareggio con il Southampton ultimo in classifica che ha provocato la rottura totale con lo spogliatoio. In mezzo anche la cocente eliminazione agli ottavi di Champions contro il Milan. Un'annata fallimentare per lui ma anche per gli Spurs, che sono sprofondati in classifica fino a rimanere fuori dalle coppe europee.

"L'ultima esperienza, come tutte le altre, mi ha fatto provare cose positive e altre meno. L'esperienza è stata bellissima, abbiamo fatto il massimo e dato tutto quello che avevamo - ha spiegato Conte -. Quando sono arrivato la squadra era ottava/nona, e siamo arrivati in Champions. Poi quest'anno, con la squadra quarta, ho deciso di dividere la mia strada con quella del Tottenham, qualcuno si accontentava".

La voglia di ripartire c'è, con la solita grinta e determinazione. Non resta che trovare un progetto serio e vincente. Al momento tutto tace, ma l'estate è lunga e tutto può succedere.

