Antonio Conte festeggia oggi 50 anni e viene celebrato dalle 'sue' squadre. Juventus e Inter augurano buon compleanno al tecnico sui rispettivi canali social. "'Non mi pongo mai limiti, anche perchè non voglio creare alibi'. Poche parole - è l'omaggio dell'Inter - che raccontano un mix di ambizione, cultura del lavoro e passione. Poche parole che raccontano Antonio Conte. Al tecnico nerazzurro che oggi festeggia 50 anni, i migliori auguri da parte di tutto il mondo interista!". 'Oggi compie 50 anni Antonio Conte, buon compleanno!', è il post della Juventus che allega un'immagine del tecnico in campo con la maglia bianconera.