Consiglio di Lega: regia unica per i tamponi. Stop alla Primavera

Il Consiglio di Lega ha messo in atto alcuni importanti cambianti per quanto riguarda il protocollo specialmente dopo i fatti degli ultimi giorni. E infatti l'argomento più importante affrontanto è stato quello dell’esigenza di centralizzare il laboratorio analisi dei tamponi, esattamente come fa la UEFA. Confermata anche la sospensione per un mese del campionato Primavera.

lapresse