Fiorentina, Palladino: "Inter? Concentrati sulla Conference. Pongracic titolare"

Palladino non ha dubbi sul fatto che contro il Pafos si vedrà una grande Fiorentina: "Ho 23 giocatori e 4 portieri che sono fantastici: so che chiunque metterò in campo darà il 100%. Però bisogna avere equilibrio, vittoria o sconfitta non spostano, dobbiamo giocarcela con tutti con serenità. E vi dico che anche la sconfitta a Nicosia non arriva dopo una brutta gara. Ovvio, bisogna metterci sempre qualcosa in più: in Conference ci sono squadre che difendono tanto, basse, per andare in ripartenza. Bisogna essere bravi sulle preventive e a percepire il pericolo, ma chi scende in campo darà il massimo".