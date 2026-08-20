Conference League: tensione tra tifoserie opposte all'inizio del match a Bergamo

20 Ago 2026 - 21:19
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Qualche attimo di tensione entro il quinto minuto dall'inizio di Atalanta-Hapoel Tel Aviv, andata dei playoff di Conference League. Gli steward sono dovuti intervenire per bloccare la reazione di un gruppo di tifosi di casa, avvicinatasi alla balaustra di delimitazione della Curva Sud, a quanto pare in reazione a uno sputo partito dai tifosi israeliani. I tifosi ospiti, che occupano l'intero settore loro dedicato con 1.300 posti a sedere, diviso da vetrata e sottopassaggio dal resto della curva della New Balance Arena, in realtà sono oltre 1.700 considerando i biglietti nelle disponibilità dell'Uefa venduti anche in Tribuna Centrale. Prima della partita hanno srotolato tre striscioni con la scritta 'Hapoel Ad HaMavet', "Hapoel fino alla morte", accendendo poi numerose torce rosse.

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