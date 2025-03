Conference League, Palladino: "Delusi ma carichi, vogliamo ribaltare risultato"

"Non è finita, c'è il ritorno. Ho visto la squadra delusa ma carica, sono vogliosi di ribaltare questo risultato". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino dopo la sconfitta contro il Panatahinaikos nell'andata degli ottavi di finale di Conference League (3-2). "Abbiamo fatto un buon primo tempo nonostante l'approccio non sia stato quello che volevamo, poi inspiegabilmente c'è stato questo secondo tempo in cui abbiamo preso il terzo gol - ha aggiunto - Sono dispiaciuto, i ragazzi nello spogliatoio erano i primi a tenerci, a voler far meglio nella ripresa. Ci siamo un po' innervositi perché loro perdevano tempo, siamo stati un po' trascinati dalla partita ma questo non è un alibi o una scusante".