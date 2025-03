Conference League, Kean: "Non parliamo delle finali perse"

"Non parliamo quasi mai delle finali perse. Inoltre, le vecchie ferite non ti aiutano nel qui e ora. Abbiamo parlato di quelle partite ma non molto, e in ogni caso, sconfitte come quelle ti spingono a fare meglio, a migliorarti. Spero che andremo lontano come squadra perché siamo un grande gruppo e lo meritiamo". Così ha parlato Moise Kean in una intervista rilasciata alla Uefa a proposito del cammino della Fiorentina in Conference League. I viola hanno perso 3-2 l'andata degli ottavi di finale in casa del Panathinaikos. "Appena sono arrivato, Firenze mi ha mostrato tanto calore. Questo ti fa sentire bene, soprattutto se sei come me e hai avuto problemi in passato. Questa città mi ha davvero accolto a braccia aperte e questo mi ha dato la forza di continuare a impegnarmi e di essere coerente in tutto ciò che faccio - ha aggiunto il centravanti - Il fatto è che i tifosi pagano così tanto per venire a vederti allo stadio e quindi vogliamo fare spettacolo, esibirci per loro e assicurarci che si divertano, perché ci sono bambini allo stadio e i loro genitori che amano il calcio. Quindi, mi piace festeggiare dopo aver segnato e andare ad abbracciare i tifosi con i miei compagni di squadra. Questo non può essere raccontato a parole, perché se sei lì quando la squadra ha segnato tutto lo stadio è in festa... non puoi raccontarlo a parole". "I primi mesi stanno andando abbastanza bene. So che posso fare di più, so che possiamo fare di più come squadra. Siamo una grande squadra e questo significa molto. Avere un gruppo di persone come quello che abbiamo in questa stagione alla Fiorentina ti dà molto, ed è quello di cui avevo davvero bisogno", ha concluso Kean.