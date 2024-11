Conceicao: "parata di Martinez? Il gol era lì, peccato..."

Francisco Conceiçao è stato uno dei protagonisti del pareggio della Juve contro l'Aston Villa. "Ci è mancato solo il gol, ma è stata una bella prestazione di squadra. Nelle prossime partite dobbiamo fare di tutto per vincere - ha detto ai microfoni di Amazon Prime l'attaccante bianconero -. La parata incredibile di Martinez sul mio colpo di testa? Era lì quel gol, non è entrato per poco e avrebbe fatto la differenza". "Spero di segnare alla prossima, sarebbe importante fare punti e andare avanti in Champions", ha concluso.