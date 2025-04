Coppa Italia, Sergio Conceiçao sfiora il colpaccio nel derby: "Vogliamo lottare per vincere il trofeo"

Fondamentale nella gestione della sfida è stata l'indirizzo dato da Conceiçao che ha sfruttato gli allenamenti settimanali per prendere le contromisure all'Inter e dare seguito a quel buon secondo tempo visto a Napoli: "Sapendo che loro si abbassano, soprattutto con il 3-5-2 in cui i due centrocampisti sono obbligati a coprire tutto il campo, abbiamo puntato a muovere velocemente la palla e attaccare sulle fasce laterali dove li abbiamo messi in difficoltà. Dobbiamo far di più, però finalmente abbiamo visto una squadra compatta come piace a me - ha concluso l'allenatore del Milan -. Quando sono arrivato abbiamo giocato le due partite di Supercoppa e poi abbiamo affrontato almeno una sfida ogni tre giorni. Finalmente ora abbiamo più tempo in settimana e ora spero di vedere l'aggressività vista stasera".