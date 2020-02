Compleanno Cristiano Ronaldo: festa a sorpresa e auto in regalo

Sorprendere Cristiano Ronaldo non è facile, ma la fidanzata Georgina Rodriguez ci è riuscita. In occasione del compleanno numero 35, il fuoriclasse della Juventus è stato sorpreso dai festeggiamenti all'esterno di un noto ristorante del centro di Torino, con parenti e amici intimi. Non solo: all'esterno del locale anche il regalo impacchettato di Georgina: una Mercedes Brabus Classe G da 600mila euro infiocchettata per bene.