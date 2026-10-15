Nico Paz, dati a confronto: goleador nell'autunno 2025, quasi a secco quest'anno

L'esperimento di Nico Paz falso nove, questa volta, non ha fruttato come ci si augurava. In realtà, l'argentino ha giocato più da rifinitore, tendente a svuotare l'area più che riempirla per lasciare spazio a Kaiki. Ma l'assenza di Douvikas, nella prima frazione, si è sentita ampiamente. Il classe 2004 ha annaspato nella "Vasca" di Rotterdam. Non in quanto a partecipazione alle azioni, ma a livello di incisività. Il trequartista ha imbeccato i compagni con due passaggi chiave e concluso tre volte, ma mai verso lo specchio. E l'avvio di stagione racconta di un Paz molto meno letale rispetto al suo trascorso.