Il Como "snaturato" da Fabregas diventa una squadra vulnerabile: non sa giocare "all'italiana"

Quella di giocare senza un centravanti vero è invece un’abitudine che Fabregas ha consolidato nel tempo ispirandosi al suo maestro Pep Guardiola. Questo è un espediente che può dare anche ottimi risultati se i meccanismi vengono applicati alla lettera dai giocatori. Quelli del Como non sempre digeriscono questo tipo di lavoro. Nico Paz già in passato ha dimostrato di soffrirlo un po’. Baturina è uno spirito libero in generale. Kaiki in qualche occasione ha partecipato alla rotazione e si è trovato nella posizione di centravanti, senza averne la fisicità. L’assenza di Douvikas si è dunque sentita, perché il greco è un attaccante che si mette al servizio della squadra, che sa suggerire l’uscita giusta dalla propria zona difensiva, un po’ come ha fatto Nacho Ferri nel Feyenoord. Il Como spesso ha svolto bene il primo lavoro di uscita dalla propria zona difensiva, ma poi si è trovato in imbarazzo nello sviluppare la fase successiva per tentare di arrivare al tiro.