Como, stagione finita per Diao: operato al piede destro

Il Como perde fino al termine della stagione uno dei suoi protagonisti: Assane Diao. Il senegalese ha subito un infortunio al piede destro in allenamento che gli impedirà di scendere di nuovo in campo in questa stagione. Il calciatore è già stato operato e l'intervento è riuscito con successo. I lariani hanno pubblicato sul loro profilo X la foto del calciatore sorridente sul letto d'ospedale accompagnato dalla frase: "Fuerza Assane". Anche il calciatore ha pubblicato un lungo messaggio sui social: "Questo è il calcio e questa volta è toccato a me: ieri ho subito una frattura da stress al quinto metatarso che non mi farà più scendere in campo per quel che resta della stagione. Voglio ringraziare tutti per i messaggi di supporto e per il sostegno. Ho già voglia di tornare, ci vediamo presto". Tra i commenti anche quello del suo "gemello" del gol a Como, Nico Paz: "Forza fratello, tornerai più forte che mai".