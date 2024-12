Como prepara sfida alla Roma per invertire la rotta

Due mesi e mezzo senza vincere, con quattro punti raccolti nelle ultime nove giornate: dopo due pareggi consecutivi negli scontri diretti contro Monza e Venezia, il Como arriva alla sfida contro la Roma, domenica alle 18, alla ricerca di punti fondamentali in chiave salvezza. Non sarà sicuramente una partita facile quella che attende gli uomini di Cesc Fabregas, contro i giallorossi che sotto la guida di mister Claudio Ranieri hanno ritrovato entusiasmo e sono reduci da una netta vittoria per 4-1 contro il Lecce. Il tecnico spagnolo conta sul recupero di Sergi Roberto, mentre in avanti resta aperto il ballottaggio tra Belotti, in gol contro il Venezia, e Cutrone, a secco invece da fine settembre.