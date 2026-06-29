Como, il 12 agosto Fabregas sfida il proprio passato: amichevole con l'Arsenal all'Emirates Stadium

"Il Como 1907 si recherà all’Emirates Stadium quest’estate per affrontare l’Arsenal, squadra campione d’Inghilterra in carica e vice-campione d’Europa, in un’amichevole precampionato programmata per mercoledì 12 agosto alle ore 19:30 BST. La partita segnerà il primo incontro in assoluto tra il Como 1907 e l’Arsenal, portando i Lariani nella magica e iconica cornice dell’Emirates Stadium. Per i BiancoBlu sarà un’ottima occasione per confrontarsi con una delle formazioni più forti e solide d’Europa in preparazione ad una stagione che vedrà il Como 1907 partecipare alla UEFA Champions League per la prima volta nella storia del club. I tifosi potranno acquistare i biglietti d’ingresso generici per la partita; ulteriori dettagli sulla biglietteria saranno comunicati a breve tramite i canali ufficiali del club.

Dal Lago di Como al Nord di Londra".