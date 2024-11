Como, Fàbregas: "Derby può segnare svolta nella stagione"

"Non mi piace mentire: può essere che queste partite possano segnare un cambio nella stagione. È un derby, una gara importantissima. Mi piacciono tantissimo questo tipo di partite, ma per la classifica e per il momento difficile questo match diventa ancora più importante. L'unico modo di giocare domani è quello per vincere. Fare 3 punti, una grande gara e dopo inizieremo a pensare al Venezia": così Cesc Fàbregas, tecnico del Como, alla vigilia del derby contro il Monza. "Il primo responsabile sono sempre io e devo anche essere il primo a portare energia ai tifosi al Sinigaglia per fare domani una grandissima partita. Abbiamo bisogno di loro, soprattutto in una partita come quella di domani, in un derby, in partite che se vanno male andiamo tutti a casa con rabbia. Dobbiamo entrare in campo con forza ed energia per andare in campo tutti insieme per la vittoria. Sono sicuro che il giorno in cui la palla invece che andare a due centimetri dal palo finisce dentro e la squadra inizia a prendere un po' di fiducia, faremo 'click' e cambierà tutto. Sono sicuro perché lo vedo in allenamento, vedo la forza di questa squadra e lo leggo negli occhi dei giocatori". Contro il Monza sarà uno scontro diretto in zona retrocessione: "Siamo una squadra abituata a giocare questo tipo di partite: il Monza pressa alto, cercando di portarti in difficoltà uomo a uomo. Mi aspetto una partita dove il Monza avrà il coraggio di venire a prendere la palla più in alto, molto più aggressivo". Buone notizie per Fàbregas dall'infermeria: "Kempf ritorna, Strefezza lo vedo bene, Van der Brempt sta bene ma è ancora da decidere se sarà titolare. Gabrielloni non è pronto per giocare più di 15 minuti ma verrà in panchina. Out Sergi Roberto e Mazzitelli".