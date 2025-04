Como, Fabregas: "Con Genoa partita molto interessante, Vieira per me è un idolo"

"Sarà una partita molto interessante perché il Genoa è una squadra che lavora molto tatticamente, curando bene il dettaglio, e questo è un aspetto molto di Patrick Vieira": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, all'antivigilia della sfida contro i rossoblù. "Vieira è un grande allenatore, l'ho seguito abbastanza perché ho giocato con lui 2 anni, l'ho affrontato da avversario e per me è un idolo. È una persona che rispetto tantissimo, non solo per il giocatore, ma per il leader che era prima in campo e che è oggi come allenatore. Noi e il Genoa siamo le squadre che siamo cresciute di più in questa seconda parte del campionato", ha detto Fabregas. Il Como arriva alla sfida reduce da tre vittorie consecutive: "Ci devono dare - ha aggiunto - fiducia per continuare. Adesso non è più un aspetto di tecnica o di tattica, ma di mentalità di voler continuare a vincere. Oggi stiamo raccogliendo il premio per tutto il lavoro che abbiamo fatto durante la stagione. Voglio vedere chi è preparato per continuare con il Como, chi continua a lottare per il suo posto: qui nessuno ha niente di garantito, bisogna lavorare tanto ogni giorno in allenamento e in partita". Su Assane Diao il tecnico ha spiegato che "era molto triste ed essere infortunato per un giocatore di calcio è la peggior cosa possibile. Si è fatto male da solo calciando, l'operazione è andata molto bene e lo avremo sicuramente pronto a luglio per l'inizio del ritiro, questa è una cosa importante".