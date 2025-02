Como, Fabregas: "A Roma con la mentalità per fare punti"

"Proviamo ad andare a Roma nella stessa maniera di sempre, per far punti e vincere": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, all'antivigilia della sfida contro i giallorossi. "La Roma dopo la nostra partita di dicembre è cresciuta tanto. Il mister Claudio Ranieri gli ha dato serenità e tranquillità. Vedo una grande Roma ultimamente: sappiamo dove andiamo, sarà una gara speciale per noi per dare continuità a tutto quello che stiamo facendo". Il Como arriva a questa sfida in fiducia, dopo le vittorie contro Fiorentina e Napoli: "Sono felice per la squadra perché lo meritavamo. Nell'ultimo periodo c'è stato un po' di tutto: fiducia, mentalità e lavoro. Ora vedo la squadra più matura nel gestire certi momenti della partita". Domenica Fabregas non sarà in panchina per squalifica, al suo posto il vice Dani Guindos: "L'ho chiamato un lunedì, penso stava giocando a golf. Non avevo uno staff e non sapeva come lavoravo, ma la sera è arrivato a Como. È il primo ad arrivare al campo e l'ultimo ad andare via: il Como è in buone mani".