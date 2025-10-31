Como, Douvikas: "Qui atmosfera positiva, Fabregas ci dà tantissimo"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali dei lariani, l'attaccante del Como Tasos Douvikas ha analizzato il momento del club e il livello della Serie A. Queste le parole del greco: "È il campionato più difficile. Ci sono così tanti duelli e battaglie tattiche e devi essere pronto al cento per cento per ogni partita. Fabregas? Ci dà tantissimo, sia come squadra che individualmente. Sono ambizioso e mi piace che lo sia anche lui. Nel club ho trovato un'atmosfera molto positiva. Questo è importante perché sei felice ogni mattina quando vai ad allenarti. Il mio idolo? Fin da piccolo Ronaldo il fenomeno è sempre stato il mio modello. Ho guardato tantissimi suoi video ed era come vederlo giocare dal vivo".