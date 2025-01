Como, contro Atalanta via a un mese di grandi sfide

La netta vittoria contro l'Udinese ha permesso al Como di Cesc Fabregas di effettuare un importante balzo in classifica, uscendo dalla zona retrocessione per ritrovarsi, in un colpo solo, al tredicesimo posto. Ma, ancor di più, è stata un'importante iniezione di fiducia in vista del mese e mezzo di fuoco che attende i lariani, pronti a sfidare, da qui a inizio marzo, solo formazioni di alta classifica, a cominciare dall'Atalanta. Contro i nerazzurri il tecnico spagnolo conta di ritrovare, almeno per la panchina, Sergi Roberto, più facile invece il ritorno da titolare di Alberto Moreno. Out Ignace Van der Brempt, al suo posto Antonio Iovine, per la sfida all'Atalanta il modulo dei lariani potrebbe tornare a essere il 4-2-3-1, con il ballottaggio aperto tra Assane Diao e Gabriel Strefezza, entrambi in gol contro i bianconeri, perì una maglia da titolare sulla corsia di destra.